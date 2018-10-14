Народный артист Пономарёв вместе с николаевцами спел на главной площади города гимн Украины

Алексей Савченко, Александр Пономарёв В Николаеве на Соборной площади народный артист Украины Александр Пономарёв вместе с николаевцами исполнил государственный гимн.

Об этом сообщает NikLife.

Так, после торжественного шествия, Александр Пономарев –народный артист Украины и автор одной из самых популярных аранжировок Гимна Украины, вместе с первыми лицами города и области, присутствующими военнослужащими, полицейскими, спасателями, оркестром и зрителями исполнил главную песню страны.

Судя по трансляции с Facebook-страницы председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, он вместе с певцом и мэром Николаева Александром Сенкевичем отправился в Дом детского и юношеского творчества Заводского района, где они послушали выступления молодых музыкантов.

Как известно, в воскресение, 14 октября, в Николаеве проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.