«Мост поставлю за двое суток»: Порошенко пообещал содействие в решении вопроса с мостовой переправой в Южноукраинске

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал посодействовать в появлении мостового перехода через реку Южный Буг, который соединит берега Богдановки и Константиновки.

Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы государства в Херсон, 13 октября, передаёт Gard News.

Так, делегация глав местных советов по инициативе народных депутатов Александра Ливика и Давида Макарьяна встретилась с Президентом. Южноукраинск представляла и.о. городского головы Людмила Дзюбенко, а Константиновку – глава поселкового совета Николай Коляда. От Прибужской ОТГ был Владимир Матющенко, Вознесенский райсовет представлял Иван Бурдин, а также глава районного центра партии БПП «Солидарность» Юрий Елиневский.

Основной темой встречи было решение вопроса мостового перехода через реку Южный Буг, который соединит берега Богдановки и Константиновки. Нардепы отметили, что данный вопрос значительно улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе и повысит доверие к власти.

– С появлением моста укрепится социальное партнерство Южноукраинска и трёх соседних районов, появятся новые коммунальные и социальные возможности, будет предоставляться полноценная и своевременная медицинская помощь для людей из близлежащих населенных пунктов. По программе соцэкономразвития Южноукраинской больнице будут выделены до конца года средства в сумме около 30 миллионов гривен на новейшее медицинское оборудование», – сказал Александр Ливик.

Секретарь Южноукраинского городского совета Людмила Дзюбенко добавила, что мостовое сообщение улучшит доставку сельскохозпродукции из Доманёвского района.

– В настоящее время сообщение между населенными пунктами Доманевского района, городом Южноукраинском и Константиновским сельсоветом существует только через территорию Вознесенского района, что создает значительные неудобства, – отметила она.

По словам главы Прибужской ОТГ Виктора Матющенко, скорейший запуск мостового перехода необходим для получения качественных медицинских и образовательных услуг жителями.

– Это не просто актуальный проект – это жизненно необходимый проект. Большое количество семей не может обеспечить своим детям качественного образования. Значительное количество жителей Доманевского района, которые работают на предприятиях в Южноукраинске и Константиновском сельсовете сталкиваются с большими трудностями прибытия на работу вовремя, – сказал Матющенко.

В ответ Порошенко пообещал взять этот вопрос на контроль, как только местные власти построят подъездные пути и развязки.

- Начинайте сразу строить подъездные пути, развязки. Я мост поставлю за двое суток, я вам обещаю. Как только вы даёте зелёный свет о готовности, я этот вопрос ставлю на контроль, – сказал Президент Украины.

В свою очередь участники встречи поблагодарили Главу государства за содействие и поддержку.

– Петр Порошенко, благодаря вам поддержал эту инициативу, те общественные слушания, которые вы проводили и пообещал, что в ближайшее время, а именно, до марта 2019 года будет наконец-то мост. Хочу поблагодарить всех присутствующих за отстаивание интересов, активное участие в жизни своих общин, – сказал народный депутат Давид Макарьян.

Как известно, по инициативе народного депутата Александра Ливика было организовано ряд встреч для решения вопроса строительства мостового сообщения через Южный Буг. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация подъездных путей. В этом году необходимо пройти экспертизы.

Проект будет реализован на базе Константиновского коммунального предприятия, которое будет заказчиком строительства, балансодержателем и организацией, отвечающей за эксплуатацию понтонного моста.

По словам Александра Ливика, по вопросу строительства моста уже есть общая позиция у Кабинета Министров Украины, а также у руководства ГП НАЭК «Энергоатом». Мост, возможно, появится к осени-весне 2019 года.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине села Константиновка Арбузинского района и Богдановка Доманевского района связаны между собой паромной переправой. Это самый короткий путь сообщения между селами, которые разделены рекой.