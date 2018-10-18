В Николаеве экс-чиновница и руководитель «Старофлотских казарм» отпраздновала свой 100-летний юбилей

В среду, 17 октября, свой 100-летний юбилей отпраздновала жительница Николаева Вера Чернявская, которая некогда работала в органах местной власти и возглавляла областной краеведческий музей.

Об этом сообщает издание «NikLife».

Поздравлять именинницу собрались представители власти, работники соцзащиты и бывшие коллеги по музею. Через них свои пожелания в письменном виде передал мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. С собой чиновники и экс-сотрудники принесли цветы, сладости и подарки. Также они «торжественно» заявили, что теперь бабушка будет получать ежемесячную стипендию в размере 500 гривен.

Сама Вера Чернявская была рада гостям и желала всем даже больше различных благ, чем ей. Также она начала делится своими воспоминаниями о молодости и, как оказалось, она помнила даже точные даты того, когда её мобилизовали на фронт и когда она вернулась оттуда домой. После завершения войны она работала в местных органах власти, в частности, на должности заместителя председателя горисполкома. А в 1973 году возглавила Николаевский краеведческий музей. Её дочь Людмила пошла по стопам матери и принимала участие в открытии Николаевского музея судостроения, директором которого она проработала 15 лет.

Напомним, что в Николаеве исполнилось 107 лет Галине Тимофеевне Зоре.