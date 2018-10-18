Депутаты горсовета Николаева признали работу директора ДЖКХ Кузнецова по подготовке к отопительному сезону неудовлетворительной

Депутаты Николаевского городского совета в ходе первого пленарного заседания 42-й очередной сессии признали неудовлетворительной работу директора Департамента ЖКХ Виталия Кузнецова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проект решения с голоса внес глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов, суть которого заключается в следующем: считать деятельность по подготовке города к осенне-зимнему периоду такой, что не обеспечивает своевременное начало отопительного сезона на объектах социально-культурной сферы и в жилых домах, а также таким, что нарушает права жителей.

— Признать работу директора ДЖКХ Виталия Кузнецова по организации отопительного сезона неудовлетворительной. Поручить заместителю городского головы Юрию Степанцу взять на контроль решение проблемных вопросов и обеспечить своевременное начало пуска тепла, - зачитал Дятлов.

Также согласно проекту решению нужно дать поручение директору «Николаевоблтеплоэнерго» Николаю Логвинову и руководству ТЭЦ обеспечить стабильную работу теплосетей, а исполкому горсовета на протяжении отопительного сезона каждый месяц заслушивать информацию по проблемным вопросам.

За этот проект решения проголосовали 28 депутатов, «против» — 2, «воздержались» – 2, не голосовали – 4.

Напомним, что в ходе сессии Юрий Степанец сообщил, что 15 домов все еще не готовы к отопительному сезону.