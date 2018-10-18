На Николаевской таможне начали служебную проверку относительно своего сотрудника за угрозы журналисту

Денис Корнев В Николаевской таможне ГФС начали служебную проверку относительно своего сотрудника, который высказывал угрозы журналисту.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Должностные лица таможни действуют исключительно в пределах и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины по вопросам таможенного дела. Понимая всю важность вопроса, освещенного в СМИ о возможном противоправном поведении сотрудника таможни, 17 октября руководством таможни инициировано служебную проверку по данному факту», – заявили на таможне.

Напомним, что 17 октября сотрудник Николаевской таможни Денис Корнев во время проверки автомобилей с иностранной регистрации угрожал журналисту «Преступности.НЕТ» после фотографирования происходящего разбить его телефон.