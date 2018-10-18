В Николаеве таможенник угрожал журналисту разбить телефон

Денис Корнев В Николаеве 18 октября сотрудник таможни Денис Корнев угрожал журналисту разбить его телефон.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» написал журналист издания Тарас Леонтян.

Инцидент случился на улице Никольской возле сквера «Сердце города» во время проверки полицией и таможней автомобилей с иностранной регистрацией.

«На месте сделал несколько фото всего происходящего на фотоаппарат, телефон и начал разузнавать о ситуации у патрульного, когда из-за спины слышу речь проходящего мимо таможенника: – Я этот телефон могу случайно зацепить и наступить на него ногой, – сказал человек, называющий себя «правоохранителем», – описал произошедшее Тарас Леонтян.

Позже с таможенником Денисом Корневым пытались связаться по телефону, но он бросил трубку. Через время, уже снова возле сквера сотрудник Николаевской таможни объяснил угрозу тем, что журналист нарушил его «зону комфорта», когда фотографировал чиновника.

– Молодой человек приблизил свой телефон в зону моего комфорта, – пояснил Денис Корнев свои слова в сторону журналиста.

Согласно декларации Денис Корнев занимает должность главного государственного инспектора отдела оперативного реагирования и взаимодействия с таможенными органами иностранных государств управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Николаевской таможни ГФС.

Он задекларировал собственность на треть квартиры на 80,2 квадратных метра в Николаеве, а также пользуется квартирой на 47,7 квадратов, которая принадлежит некой Лидии Дубяги.

За 2017 год на таможне он получил 280 тысяч гривен зарплаты и накопил «наличкой» 96 тысяч гривен.

Напомним, как депутату райсовета объявили о подозрении в нападении на николаевского журналиста.