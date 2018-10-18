В Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой - ехал «мстить» обидчику

В четверг, 18 октября, в Николаеве полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения с гранатой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

На спецлинию 102 поступило сообщение от граждан о том, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии ходит по улице с предметом, похожим на взрывчатку. На место происшествия сразу прибыли бойцы роты полиции особого назначения и следственно-оперативная группа полиции.

У 53-летнего мужчины, который находился в автомобиле своего знакомого и просил, чтобы тот отвез его к «своему обидчику», которому он якобы хотел отомстить, правоохранители изъяли боеприпас. Специалисты взрывотехнической службы на месте обезвредили взрывное устройство - им оказалась боевая граната Ф-1 с запалом.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 Уголовного Кодексм Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Проводится расследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают путь поступления боеприпаса к злоумышленнику.

Напомним, 18 октября пассажир поезда сообщением «Николаев-Киев» заявил начальнику поезда, что у него с собой взрывчатка.