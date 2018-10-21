В Николаев приехали семьи пострадавших от взрывов в Ичне – людей поселят в санаторий «Ингул»

Семьи с детьми, которые пострадали и были эвакуированы из-за взрывов на арсенальных складах в Черниговской области, 21 октября прибыли на Николаевщину.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Всего приехало 60 человек, из них 33 ребенка. В течение двух недель родители с детьми будут проживать в санатории «Ингул».

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко рассказал, что семьям обеспечено трехразовое питание и культурно-развлекательная программа.

«Дети и их родители будут обеспечены трехразовым питанием. Кроме того, мы предложили насыщенную культурно-развлекательную программу. Это и посещение выдающихся и интересных мест, в частности, зоопарк, музеи, кукольный театр, различные игры для детей, чтобы они могли оздоровиться, отдохнуть и физически, и морально», - сказал Евгений Шевченко.

Напомним, в медучреждениях г.Прилуки и пгт. Парафиевка остается 91 человек, в том числе один ребенок, которые были эвакуированы в результате пожара и детонации боеприпасов вблизи Ични (Черниговская обл.).

Ранее сообщалось, что в Черниговской области неподалеко от города Ичня во вторник ночью, 9 октября, произошел пожар на складах боеприпасов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ.