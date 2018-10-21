Компания в Черногории и дома в США: Ректор КПИ не задекларировал зарубежный бизнес и дорогую недвижимость

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США.

Об этом говорится в расследовании Ильи Лукаша для программы ЦРУ на «24 канале", сообщает Цензор.НЕТ.

Згуровский в своей декларации за 2017 указал 3 миллиона гривен годового дохода, дом на 287 квадратных метров и участок на Крюковщине под Киевом, два автомобиля и сбережения в сумме 1,5 миллионов гривен.

Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы – компания «Системный анализ и решения».

Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 квадратных метров в Калифорнии (США). Вместе с тем, жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости.

С помощью официальных американских реестров студенте КПИ Александре Сависько и журналистам удалось выяснить, что Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости.

Согласно данным реестров, 5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровские продали два соседних земельных участка в округе Эскондидо в Калифорнии за $500 тысяч.

31 мая того же года семья Згуровских (Александр и Михаил) продала соседний с участками дом на 300 квадратных метров уже за $840 тысяч. В декларации ректора отсутствует информация о продаже американской недвижимости.

В октябре 2017 года сын ректора Александр Згуровский продал в соседнем округе штата Калифорния - Лейксайд - дом площадью почти 400 квадратных метров за $659 тысяч.

«Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости господину Згуровскому пришлось бы собирать средства более 10 лет», – отмечают журналисты.

ЦРУ также выяснило, что Татьяна Померанцева с 2011 года является совладелицей дома площадью 200 квадратных метров на курорте Сан-Франциско, который сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужа дома тоже нет.

Кроме того, журналисты установили, что Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании «Sky Development» в Черногории (г. Никшич). Она продает недвижимость в живописных уголках Балканских гор. По данным ЦРУ, речь идет об обороте в миллионы евро.

На сайте «Sky Development» указан украинский номер телефона. Представитель "ЦРУ" позвонил по этому номеру и как потенциальный покупатель квартиры договорился о встрече в Киеве. На нее вместе с представителем компании пришел и сам Александр Згуровский, который является директором «Sky Development».

Он подтвердил, что его компания занимается строительством, а застройщиком является консул Черногории в Украине Предраг Милович, который предоставляет «определенный уровень протекции». В то же время Згуровский-младший отказался от официальных комментариев.

Информации о бизнесе в Черногории тоже нет в декларации ректора Згуровского.

«Не указание этих сведений влечет за собой уголовную ответственность – до 2 лет лишения свободы. Лицо занимает серьезные должности, имеет определенный доступ к госресурсу. Лицо могло получить средства нелегально, в том числе в результате совершения преступления, затем они отмываются. Уже за рубежом приобретается недвижимость. И это фактически имеет признаки отмывания – уголовного преступления», – считает юрист, член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербань.

Напомним, первый заместитель руководителя Службы внешней разведки и экс-руководитель экономической контрразведки СБУ Сергей Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.