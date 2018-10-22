На Южноукраинской АЭС снова включили энергоблок, который проверяли на неисправность

На Южно-Украинской АЭС после успешного устранения неисправностей к энергосистеме подключили третий энергоблок.

Об этом сообщает на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».

Энергоблок, отключенный от энергосистемы страны 17 октября в 22:41, был подключен в 06.49 воскресенья, 21 октября. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

«Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений и на 21 октября составляет 0,1 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС 17 октября 2018 года в 22:41 отключили от энергосети из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины.