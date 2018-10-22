В этом словосочетании прекрасно все, я считаю. Потому как без пенделя, а тем более волшебного жить не получится: остановимся в развитии и мир рухнет. Волшебный пендель нужен всем как воздух и вода. В особенности в нем нуждаются те, у кого в основных опциях не прописана функция «критическое мышление».

Например, солдат на службе умеет делать документы на компьютере в разы быстрее своего командира. Так нет же, пусть лучше солдат гребет листву, а командир мучается с электронными документами, пытаясь изобразить приказ, который нужно было изобразить еще два месяца назад. В этом случае, командир дает волшебный пендель солдату, а сам идет собирать листья. Польза двойная: командир получил документ вовремя, да еще и свежим воздухом подышал, а солдат даже не воспринял пендель за пендель.

Другой пример: у нас есть мастер на заводе, он делает все хорошо, он так и в паспорте записан: Олег Петрович За..бись! Так вот у этого мастера рабочие выполняют свою работу плохо, никогда не проявляют инициативу, мотивируя это тем, что им за это не доплачивают. В итоге, мастеру проще все сделать самому, но когда приходит время зарплаты рабочие с удовольствием получают «свои», как они говорят, кровно заработанные, при этом еще и возмущаются, что платят мало. Есть выход – волшебный пендель, который отвесит мастер своим рабочим и они либо начнут работать, либо пойдут искать свою зарплату за пределы завода.

Недавно побывали в одном крупнейшем хозяйственном супермаркете. Понравился шкаф, решили получить информацию у продавца-консультанта. Мальчик жутко разнервничался, покрылся испариной, стал заикаться. Стоим втроем, пытаемся разобрать не связную речь. В какой-то момент мне показалось, что консультант потеряет сознание и нам придется оказывать ему медицинскую помощь. Сразу же захотелось задать вопрос тем, кто его брал на работу: вы видели, что у парня проблемы с коммуникацией и психика не стабильна? На месте директора магазина, я бы дала волшебный пендель отделу кадров. А, может, просто не осталось кадров? Ситуацию спасла милейшая девушка Аня, которую мы отыскали на первом этаже.

А тут еще знакомый преинтереснейшую историю рассказал о нашем Департаменте надання адміністративних послуг (скорочена назва ДНАП). Обхохочешься, какая история. Надо сказать, что знакомый мой – уважаемый занятой человек, который совмещает работу конструктора с работой председателя созданного недавно ОСМД. От работников ДНАПа ему нужно было получить необходимую информацию. Получив номерок с датой и временным промежутком с 12.20 до 12.40, он явился в департамент в начале 12-го и застал там очередь внушительных размеров. Вместо того, чтобы обедать, он поехал в этот государственный орган, потому и выбрал именно такое время: 20 минут, наверное, хватило бы на то, чтобы обслужить человека работающего, но там были люди уже с просроченными талонами. Надо бы добавить, что все услуги, предоставляемые ДНАПом – платные. Люди готовы платить, а, вот исполнители обслужить людей вовремя не могут, что влечет за собой потерю времени и денег. Не исключаю, что есть технические сложности. Это вопрос к службе тех.поддержки. но, раз уж вы позиционируете себя как современный центр, извольте все доводить до ума, в том числе и техническое сопровождение. Что же тут смешного, спросите вы? А вот что: в момент, когда, казалось бы, уже можно было попасть в заветный кабинет, приехали инкассаторы и начался цирк с выниманием наличности. Кто был инкассатором, а кто водителем, присутствующим понять было сложно. Аппарат, который они привезли с собой, не хотел срабатывать, потому как нужно было нажать на какую-то кнопочку перед тем, как что-то куда-то засунуть. Методом «тыка» вскрываемое устройство сработало, аллилуйя. Уважаемый человек, конечно, порадовался за молодых, не умеющих работать людей, но должен был уехать, потому как стрелка часов неумолимо двигалась к 13.00ч., а на производстве опозданий не прощают!

Конечно, хочется, чтобы вокруг нас были понимающие люди с критическим складом ума, которые, прежде, чем что-то начнут делать, сначала зададут вопросы, пройдут соответствующее практическое обучение и только потом приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей, а не станут раздуваться от того, что вдруг их сделали начальниками или поставили выполнять какое-то ответственное задание. Потому как даже для сбора листвы требуется навык, но если ты можешь делать что-то больше и лучше, наверное, тебе стоит заниматься этим. И когда каждый окажется на своем месте, тогда и не потребуется волшебный пендель. А иначе придется вводить новую должность – пенделист. Предлагайте варианты, вдруг окажется востребованной такая нужная всем нам профессия.