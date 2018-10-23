Депутаты горсовета Николаева проверят законность рынка возле детской облбольницы, хотя ГАСК уже выяснил, что его нужно сносить

Житель Николаева Марк Дорошенко заявил, что по улице Николаевской, 15 и 17 произошел захват земли частным предпринимателем и образовался самозастрой.

Об этом стало известно в понедельник, 22 октября в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных вопросов и экологии.

— Произошел самозахват земли по адресу Николаевская 15 и 17. Соответствующее обращение предоставили мэру. Поступила информация, что некая фирма будет пытаться получить эту землю в свое пользование. Хотелось посмотреть, кто будет это дело лоббировать. Предполагаю, что это просто коррупционное преступление. Там целый букет правонарушений. А здесь пришел человек, и хочет превратить город в шанхай, пришел, огородил этот участок. От ГАСКа поступил ответ, что там, действительно, самозастрой, он подлежит сносу, - сказал Марк Дорошенко.

В частности, член комиссии Андрей Яковлев отметил, что нужно проводить проверку по всем объектам, расположенным на указанной улице. Так, он добавил, что на фасаде больницы образовался стихийный рынок.

— Предметом нашего рассмотрения должны стать и объекты возле детской больницы. Там продают продукты питания, фастфуд и даже молочные продукты сомнительного качества. Там не должно быть подобного безобразия, - заявил депутат.

В итоге председатель комиссии Игорь Концевой предложил создать рабочую группу, которая изучит данный вопрос и доложит о результатах на следующее заседание.

Напомним, что члены комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных вопросов и экологии поддержали вопрос об отказе в продлении договоров аренды земли двум рынкам по адресу 3-я Слободская, так как их размещение незаконно.