В центре Николаева «Peugeot» выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с «ГАЗелью»

Во вторник, 23 октября, в Николаеве на перекрёстке улиц Пограничная - Садовая столкнулись «Peugeot» и «ГАЗель».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Так, такси «Peugeot» двигалось по Пограничной от Гражданской в сторону 1-й Слободской, а «ГАЗель» двигалась по Садовой от Чкалова в сторону Кузнечной. На перекрёстке водитель «Peugeot», по его словам, не заметил красный сигнал светофора и выехал на перекресток, после чего столкнулся с «ГАЗелью».