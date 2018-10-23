В центре Николаева «Peugeot» выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с «ГАЗелью»

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Во вторник, 23 октября, в Николаеве на перекрёстке улиц Пограничная - Садовая столкнулись «Peugeot» и «ГАЗель».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Так, такси «Peugeot» двигалось по Пограничной от Гражданской в сторону 1-й Слободской, а «ГАЗель» двигалась по Садовой от Чкалова в сторону Кузнечной. На перекрёстке водитель «Peugeot», по его словам, не заметил красный сигнал светофора и выехал на перекресток, после чего столкнулся с «ГАЗелью».

По предварительной информации, пострадала пассажирка такси - у неё ссадины и царапины. На месте происшествия работает следователь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «Mitsubishi» из-за лопнувшего колеса вылетел на бульварную часть проспекта.

Людмила Жерновская

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русскийобщество