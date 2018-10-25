Украинцы имеют право на автокефалию, как и балканские народы, - Вселенский патриарх

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что украинцы имеют право на автокефальную церковь, как и все балканские народы.

Об этом говорится в заявлении Варфоломея, опубликованном на портале orthodoxia.info.

Сообщается, что Варфоломей на встрече с паломниками из Греции заверил, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.

- Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо, - отметил Варфоломей.

Он также добавил, что вопрос автокефалии для украинской церкви стал актуальным после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.