«Ямы до 4-х метров в диаметре»: Жители Вознесенска обратились к депутату Николаевского облсовета с требованием отремонтировать дороги

Жители Вознесенска посетовали на состояние дорог в городе и написали обращение в облсовет с требованием отреагировать на эту проблему.

Об этом идёт речь в сообщении от Максима Иванченко, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, вознесенцы собрали подписи на имя депутата областного совета Владислава Невесёлого с требованием решить вопрос с ремонтом дорожного покрытия и предоставить отчет по использованию средств из дорожного фонда.

«В Вознесенске из-за бездействия городских властей дороги города превратились в сплошные ямы! Не предоставление своевременного ремонта покрытию, делает его ежедневно более опасным для водителей и пешеходов! В таком состоянии находятся почти все улицы и переулки города. Кое-где ямы достигают 4-х метров в диаметре и до 30 сантиметров в глубину! Ремонт дорог в городе не проводится уже более двух лет, и местные жители уже теряют терпение!» - говорится в сообщении.

Также они заявили, что если в облсовете не отреагируют на их обращение, то им «придется прибегать к более жестким методам воздействия».

Стоит отметить, что Максим Иванченко является экс-кандидатом в мэры Вознесенска от оппозиции. В 2013 году он баллотировался в мэры от ВО Батьківщина и набрал 14,7 % голосов.

Ранее сообщалось, что николаевец просит отремонтировать хрущевку в центре города.