В мэрии уточнили, как 4 ноября перекроют движение в центре Николаева

В Николаеве 4 ноября из-за проведения полумарафона временно перекроют не только проспект Центральный, но и участок улицы Адмиральской. Движение на пересечениях проспекта и других улиц будут регулировать патрульные.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.
Движение транспорта ограничат:
- по улице Адмиральской, от Лягина до Московской – с 9:00 до 17:00.
- по проспекту Центральному, от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского в обоих направлениях – с 10:30 до 14:00.
- движение по улицам Декабристов, Московская, Малая Морская, Инженерная, Садовая, 3-я Слободская, 6-я Слободская, Маршала Василевского через проспект Центральный будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции в пропускном режиме – с 11:00 до 14:00.
- движение через улицу Соборную по улицам Шевченко, Потемкинская, Большая Морская, Спасская, Никольская будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции в пропускном режиме – с 11:00 до 16:00.