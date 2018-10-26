В мэрии уточнили, как 4 ноября перекроют движение в центре Николаева

В Николаеве 4 ноября из-за проведения полумарафона временно перекроют не только проспект Центральный, но и участок улицы Адмиральской. Движение на пересечениях проспекта и других улиц будут регулировать патрульные.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Движение транспорта ограничат: