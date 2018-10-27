На Николаевщине спасатели нашли и уничтожили 61 взрывоопасный предмет времён прошлых войн

В пятницу, 16 октября, в Николаевской области спасатели уничтожили 61 взрывоопасный предмет.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В течение 23-25 октября вблизи села Шевченково Новобугского района спасатели проводили плановые работы по разминированию территории.

Найденный 61 взрывоопасный предмет времён прошлых войн путём контролируемого подрыв уничтожила группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения.

«Уважаемые граждане! Помните, в случае опасной находки необходимо сразу же сообщить о ней экстренные службы с номерами 101, 102. Не допускайте к нему посторонних лиц, особенно детей!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина пошел за грибами и наткнулся на артиллерийский снаряд.