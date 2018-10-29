В Николаевском областном центре занятости провели военную ярмарку вакансий

В Николаевской области 80% из безработных, которые идут работать по контракту - те, кто вернулся из зоны АТО.

Об этом в ходе общеобластного информационно-просветительского мероприятия "Военная служба по контракту: престижность, стабильность, достойный заработок" сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

По его словам, Николаевская область - единственная к Украине, которая, начиная с 2016 года начала ежеквартальную традицию и проводит на базе центра информационно-просветительские мероприятия по ориентации на службу по контракту.

- В общем в таких мероприятиях берут участие около тысячи искателей работы. Такая возможность обеспечивается с помощью видео-связи не только с каждым районным центром занятости или филиалом на Николаевщине, а и с другими областями Украины. По результатам проведенной общей работы на протяжении 2016-2018 годов центрами занятости Николаевской области было проинформировано более 30 тысяч лиц о прохождении службы по контракту, из них 538 заключили контракты на прохождение воинской службы, в том числе 437 участника АТО, - рассказал Дмитрий Оборонько.

В ходе мероприятия представители воинских частей не только Николаевской, но и Донецкой области предлагали вакансии в своих частях. Также для группы участников, которые рассматривают возможность работать в армии, организовали экскурсию в научно-методический центр ВМС ВСУ.

Во время презентации современной профессии военнослужащего заместитель военного комиссара Николаевского областного военного комиссариата Александр Жолудь сообщил, что на сегодня день денежное обеспечение составляет от 7300 тысяч гривен для рядового состава, и от 12200 гривен - для старшего офицерского. По его словам, с начала 2019 года планируется существенное повышение. Военнослужащий имеет бесплатное пищевое обеспечение в рабочие дни, бесплатную медицинскую помощь, обучение, отдых дополнительные гарантии в обеспечении жильем и другие льготы.

Также перед присутствующими выступили заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и вице-мэр Николаева Юрий Степанец, которые отметили необходимость укрепления вооруженных сил Украины квалифицированными кадрами, в условиях войны.

Всего в мероприятии, с помощью видеосвязи с каждым центром занятости Николаевщины, приняли участие около тысячи искателей работы по всей области.

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