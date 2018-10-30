Около 60 транспортных маршрутов в Николаевской области являются невостребованными, - директор фирмы-перевозчика

Около 60 маршрутов в границах Николаевской области являются невостребованными.

Об этом в интервью, в рамках проекта «Бизнес по-николаевски» рассказал директор предприятия-перевозчика «Орион-авто» Валерий Буркун.

– На сегодняшний день в Николаевской области много населенных пунктов, которые не обслуживаются пассажирским транспортом. Если, скажем в 2004-2005 году, ещё во времена министра транспорта Кирпы был лозунг: «Кожному населеному пункту достойне транспортне обслуговування», то на сегодня дела обстоят немножко хуже. И это зависит не от перевозчиков. Это зависит, в большей степени, от проезжаемости по дорогам тех или иных населённых пунктов. Ко многим населённым пунктам дорожное покрытие практически разрушено и там даже не осталось признаков твёрдого покрытия, по которому мог бы двигаться автобус. Если в какое-то из сел нет автобусов, то этому есть объяснение: то ли там практически отсутствует пассажиропоток необходимый для работы транспорта, то ли там нет дороги. Но чаще всего это и то, и другое, - заявил Буркун.

Он отметил, что отсутствие инфраструктуры в селах приводи к тому, что молодежь их покидает.

- Из сел, в которых на сегодня уничтожена инфраструктура, молодые люди уезжают. Остаются только глубокие пенсионеры, которые никуда не выезжают. Такие села обслуживаются факультативно. То есть автобус ходит несколько раз в неделю, чтобы нуждающихся вывезти в больницу, в магазин и так далее, - рассказал директор предприятия-перевозчика, - рассказал Буркун.

По словам Буркуна, управление инфраструктуры Николаевской ОГА выносит маршруты на конкурс, однако фирм, желающих их обслуживать нет.

– Опыт показал, что последние два года у нас порядка 60 автобусных маршрутов невостребованных. То есть они на конкурс выносятся, а желающих работать на них нет.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава Николаевской ОГА поручил разобраться с перевозчиками, которые нарушают ПДД и «набивают» слишком много пассажиров