В посольстве Ватикана нашли человеческие кости – они могут принадлежать девочке, пропавшей 35 лет назад

Фрагменты человеческих костей обнаружили во время ремонта в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры (посольства Ватикана). Следователи выяснят, не принадлежат ли останки одной из двух девочек, исчезнувших в Риме в 1983 году.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на Reuters.

Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне направил экспертов-криминалистов на место обнаружения останков, чтобы установить возраст, пол и время смерти погибшего.

Пятнадцатилетняя Мирелла Грегори 7 мая 1983 года ушла на встречу с неким школьным другом и исчезла. В том же году после занятий в музыкальной школе без вести пропала дочь одного из сотрудников Префектуры папского дома Эмануэла Орланди. Тела обеих девочек не нашли, полиция считает, что дела могут быть связаны.

Исчезновение Орланди связывали с попыткой неизвестных лиц освободить из тюрьмы Мехмета Али Агджа, который совершил неудачное покушение на папу Иоанна Павла II в 1981 году. Брат пропавшей Пьетро в течение нескольких лет безуспешно пытался выяснить, что случилось с сестрой. Он обвинил Ватикан в молчании по этому делу.

Напомним, что на Николаевщине охотники нашли в лесу тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь.