Деревья, кусты и розы: В преддверии зимы ДЖКХ Николаева собирается закупить саженцев на 1,7 миллиона гривен

До 30 ноября в Николаев закупят саженцы деревьев и кустов на 1,7 миллиона гривен.

Об этом шла речь в понедельник, 5 ноября, в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заместитель городского головы Юрий Степанец заявил, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается закупать генетически модифицированные саженцы тополей и поинтересовался, когда их будут высаживать, учитывая приближение холодов.

«Отработать вопрос по высадке 100 единиц генномодифицированных саженцев тополей и внести предложение городскому голове по плану проведения работ». Прозвучало на сессии замечание со стороны депутата Сусловой, что мы собираемся закупить на полтора миллиона саженцев. Вопрос – когда мы их садить будем? – спросил Юрий Степанец.

В ответ на это исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Александр Брижатый отметил, что саженцы приобретаются с комьями земли и их можно высаживать в холода.

— Саженцы приобретаются с комом земли и их можно высаживать даже в этот промежуток времени, - заявил Александр Брижатый.

В комментариях изданию «Преступности.НЕТ» начальник управления экологии и природных ресурсов горсовета Владимир Корчагов, на вопрос, действительно ли можно высаживать саженцы с комьями земли при низкой температуре, заявил, что по инструкции, которая подписана «в далекие времена» сказано, что саженцы с землей можно высаживать до -8 градусов.

— Мое мнение полностью не идет в разрез с инструкцией, подписанной еще в далекие времена в городе-герое Киеве, где четко сказано, что посадка с комом земли возможна при -8 температуре, - заявил Владимир Корчагов.

Тендер на закупку саженцев на 1,7 миллиона гривен опубликован на сайт Prozorro. В тендерной документации перечислены не только генетически модифицированные тополя – их всего 52 саженца и они будут закупаться без комья земли.

Всего саженцев хотят закупить 642, деревьев с комком земли – 656, а кустов – 2 тысячи 280.

Товар требуют доставить до 25 ноября 2018 года. Пока на тендер не подалась ни одна фирма.

Напомним, в Николаеве, в сквере на остановке 1-е КП рабочие, чтобы протянуть кабель к детской площадке, срезали несколько кустов можжевельника.