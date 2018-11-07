В Николаеве сегодня проверят систему оповещения и включат сирены

В Николаеве 7 ноября проверят систему централизованного оповещения – будут работать сирены.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

«В соответствии с утвержденным планом годовой комплексной проверки систем централизованного оповещения в период с 14:00 до 15:00 будет осуществлен практический запуск электросирен с подачей сигнала «Внимание всем!» - сообщили в мэрии.

Напомним, что такую же проверку сирен проведут и 21 ноября.