В Николаеве сегодня проверят систему оповещения и включат сирены

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В Николаеве 7 ноября проверят систему централизованного оповещения – будут работать сирены.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

«В соответствии с  утвержденным планом годовой комплексной проверки систем централизованного оповещения в период с 14:00 до 15:00 будет осуществлен практический запуск электросирен с подачей сигнала «Внимание всем!» - сообщили в мэрии.

Напомним, что такую же проверку сирен проведут и 21 ноября.

Вадим Богданов

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русскийобщество