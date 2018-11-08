Фирма экс-владельца «Стирола» поставила условия, на которых готова вернуть Николаеву участок под картодромом, хотя делом занимается ГПУ

Фирма «Нерейинтертранс», которой в 20143 году Николаевский городской совет отдал в аренду земельный участок площадью 1,5 миллиона квадратных метров готова вернуть городу участок с картодромом в Корабельном районе, если горвласть найдет инвестора, который займется этим спортивным объектом.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции Николаевского городского головы Александра Сенкевича и директора ООО «Нерейинтертранс» Владимира Захарова в четверг, 8 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам городского головы, после публикаций в СМИ он встретился и «провёл беседу» с владельцами ООО «Нерейинтертранс».

- Хочу сообщить, что эта территория на самом деле предоставляет в местный бюджет деньги. За это время было оплачено почти 2,5 миллиона гривен аренды за землю, хотя она по сегодняшний день не используется по тому назначению, по которому планировали её использовать, - рассказал он.

В свою очередь Владимир Захаров рассказал, что в 2012 году предприятие намеревалось построить в Корабельном районе погрузочный терминал, поэтому данный земельный участок был взят в аренду.

- За все это время также планировалось дальнейшее развитие, но ситуация 2014 года повлияла на инвестиционный климат, поэтому иностранные инвесторы отказали нам в дальнейшем финансировании и поэтому строительство было заморожено. Но на сегодняшний день мы как положительные арендаторы перечисляем деньги в бюджет. На сегодняшний день это составляет порядка 637 тысяч гривен в год, - отметил Захаров.

Также он отметил, что за все эти годы представители и работники фирмы не препятствовали желающим покататься на картодроме.

- Для нас это немножко неприятная ситуация, поэтому посовещавшись с мэром, руководством компании было принято решение: мы готовы передать этот участок земли городу. Но при условии, что городом будет принято решение о ремонте либо развитии этого картодрома на данном участке и будут они способствовать дальнейшему развитию автоспорта. И второе: что пусть будет найден инвестор, как частное лицо, либо может быть в лице государства, который выделит определенную сумму на ремонт данного картодрома и будет развивать автоспорт, - подчеркнул директор фирмы.

В ответ мэр заявил, что несмотря на то, что в последнее время бюджет города увеличился, есть более весомые объекты, которые необходимо содержать и приводить в порядок.

- Мое мнение как одного, кто имеет один из 50 голосов в планировании бюджета, что в ближайшее время средства из городского бюджета на развитие автомобильного спорта вряд ли будут выделены. Объективно нужно говорить и не заигрывать с публикой, - сказал Сенкевич.

В то же время, на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» о том, на какой стадии находится уголовное производство, открытое ГПУ по факту незаконной передачи этого земельного участка, Сенкевич сообщил, что не обладает такой информацией, и отметил, что «досудебное расследование может ничем не закончиться».

- Тогда в таком случае вообще сегодня обсуждение этого вопроса неактуально, будем ждать решения? - спросил он.

Присутствующий на пресс-конференции представитель «АвтоЕвроСила» Александр Дяченко отметил, что в декабре 2017 года горсовет планировал разорвать договор с ООО «Нерейинтертранс». На вопрос о том, почему мэр так не поступит, тот ответил, что это коллективное решение депутатов, которое должно пройти все депутатские комиссии перед его вынесением на рассмотрение сессии горсовета.

- Есть решение городского совета, земля выделена, платится арендная плата и каких-то явных поводов для разрыва договора аренды нет, - ответил Сенкевич.

Отметим, что представитель Автомобильной федерации Андрей Чубинин и Вячеслав Мигачёв выразили своё согласие с предложением директора фирмы.

В свою очередь юрист автомобильной федерации предложил городу выделить ещё 4 гектара ООО «Нерейинтертранс» взамен на то, что те будут обслуживать картодром.

- Я предлагаю оставить все как есть. Но участок, насколько я помню, там порядка 4 гектар. Если город из своих земель выделит ещё 4 гектара предприятию, а оно останется на этой земле, но с условием содержать этот картодром и не менять его целевого назначения, - предложил юрист.

В итоге мэр Сенкевич предложил подписать меморандум между предприятием и городом, с участием третей стороны в лице Автомобильной федерации Украины.

Также мэр Николаева заявил, что ранее одна из фирм построила на территории картодрома какие-то сооружения, через суд получило на них право собственности и на этом основании решило отвести землю. В свою очередь представители этого предприятия, которые также находились на совещании, рассказали, что они в своё время отреставрировали трассу, положили там асфальт, установили гараж и туалеты, чтобы проводить чемпионаты. По их словам, установленное сооружение - учебный класс для школы картинга и город сам дал им разрешение на его строительство.

После возникших споров мэр Сенкевич заявил, что пресс-конференция превратилась в помойную яму, после чего объявил, что пресс-конференция закончилась, и ушел.

Напомним, ранее выяснилось, что земельный участок в Корабельном районе, на котором расположен картодром, был сдан в 2013 году в аренду николаевской фирме на 20 лет. Фактом передачи земли в аренду заинтересовалась Генпрокуратура Украины. 10 августа 2017 года было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, членами градостроительной комиссии, а также отдельными депутатами Николаевского горсовета, которые с корыстных мотивов по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Нерейинтертранс», подготовили и приняли необходимые разрешительные документы на передачу компании в аренду земельный участок площадью 1 500 000 квадратных метров на проспекте Корабелов, 2-Б, оценочной стоимостью более 80 миллионов гривен.

ООО «Нерейинтертранс» зарегистрировано в Николаеве. Её бенефициарным владельцем является Игорь Николаевич Янковский, а директором - Владимир Иванович Захаров. Основным видом деятельности компании является вспомогательное обслуживание водного транспорта .

Игорь Янковский является сыном Николая Янковского, экс-владельца ОАО «Концерн «Стирол». «Зеркало недели» в 2016 году опубликовало материал о коррупционных деяниях Игоря и Николая Янковских.

Также в июне 2016 года народный депутат Украины Владимир Арьев обращался к Генпрокурору Луценко относительно схемы вывода денег за границу семьей Янковских.

Стоит отметить, что Всеукраинский благотворительный фонд «Инициатива во имя будущего», основателем которого является Игорь Янковский, с 2014 года финансирует проведение в Николаеве конкурса короткометражного кино «Гражданский проектор». В то же время экс-глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и экс-заместитель главы ОГА Оксана Янишевская на протяжении этих 4 лет сопровождали конкурс, по их инициативе была учреждена отдельная номинация. И не единожды Янковский был замечен в их компании.