В 2013 году горсовет Николаева отдал на 20 лет в аренду скандальному экс-владельцу «Стирола» землю под картодромом – ГПУ открыла дело

Земельный участок в Корабельном районе, на котором расположен картодром, был сдан в 2013 году в аренду николаевской фирме на 20 лет.

Об этом сообщил Денис Сисин на своей странице в Facebook.

По его словам, он вместе с Евгением Гриневичем и его семьей (николаевский семейный экипаж, который принимает участие в мини-ралли, – ПН), хотели реставрировать покрытие картотдрома, чтобы возродить автоспорт в Николаеве. В конце прошлого года Гриневич призывал городские и областные власти возродить картодром, который считался одним из лучших в Европе.

«Только столкнулись мы с чиновничьим безразличием и пофигизмом! Приходили мы в управление по делам физической культуры и спорта, беседовали с начальником Олегом Машкиным и его замом Натальей Манзюк. В управление спорта рассказали страшную историю про арендатора, который якобы взял в аренду, что будут иски в суды о возврате трассы в город и поставят на баланс управления спорта! В общем заговорили зубы. Мы выяснили, что за 2 года нет ни одного иска от управления! Да и вообще автоспорт не Олимпийский вид спорта, они его поддерживать и возрождать не собираются! Больше того, когда я лично Олегу Машкину задал вопрос в сессионном зале горсовета о судьбе картодрома, в ответ я услышал: «Я не знаю!». Это ответ чиновника, который заведует спортом в Николаеве, и должен знать все спортивные объекты города», - написал Сисин.

Вскоре они выяснили, что землю, на которой находится картодром, отдали в аренду в 2013 году на 20 лет.

«Если не ошибаюсь, тогда мэром был крепкий хозяйственник Юрий Гранатуров, а до него был покойный Коренюгин. Самое интересное, сегодня в комментарии замначальника управления спорта сказала, что она не в курсе этой аренды! Конечно управление спорта не в курсе, потому что им плевать на автоспорт! Если не относились халатно к своим обязанностям, то уже бы давно владели этой информацией.... Не понимаю! Как можно отдать участок коммунальной собственности со спортивным объектом?! Неужели никому не нужно развитие? Неужели нельзя было поставить условие арендатору, чтобы они создали аналогичную спортивную трассу в другом месте, но сохранили спорт!» - возмутился он.

Стоит отметить, что фактом передачи земли в аренду заинтересовалась Генпрокуратура Украины. 10 августа 2017 года было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, членами градостроительной комиссии, а также отдельными депутатами Николаевского горсовета, которые с корыстных мотивов по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Нерейинтертранс», подготовили и приняли необходимые разрешительные документы на передачу компании в аренду земельный участок площадью 1 500 000 квадратных метров на проспекте Корабелов, 2-Б, оценочной стоимостью более 80 миллионов гривен.

Землю под картодромом отдали в аренду ООО «Нерейинтертранс», которое зарегистрировано в Николаеве. Её бенефициарным владельцем является Игорь Николаевич Янковский, а директором - Владимир Иванович Захаров. Основным видом деятельности компании является вспомогательное обслуживание водного транспорта .

Игорь Янковский является сыном Николая Янковского, экс-владельца ОАО «Концерн «Стирол». «Зеркало недели» в 2016 году опубликовало материал о коррупционных деяниях Игоря и Николая Янковских.

Также в июне 2016 года народный депутат Украины Владимир Арьев обращался к Генпрокурору Луценко относительно схемы вывода денег за границу семьей Янковских.

«Это дело стало объектом внимания международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP, представителю которого я прокомментировал этот случай. Речь идет о выводе сотен миллионов долларов концерна «Стирол» из Украины и уклонения от уплаты налогов в Украине, Венгрии и других странах Европы», – писал тогда Арьев.

Стоит отметить, что Всеукраинский благотворительный фонд «Инициатива во имя будущего», основателем которого является Игорь Янковский, с 2014 года финансирует проведение в Николаеве конкурса короткометражного кино «Гражданский проектор». В то же время экс-глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и экс-заместитель главы ОГА Оксана Янишевская на протяжении этих 4 лет сопровождали конкурс, по их инициативе была учреждена отдельная номинация. И не единожды Янковский был замечен в их компании.

Игорь Янковский и Вадим Мериков, 2014 год

Напомним, что в декабре 2013 года бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года нынешний губернатор Вадим Мериков выдавали распоряжение о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта. Земля выделялась ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина», которое планировало разместить там объекты портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов.

Отметим, что учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета Дмитрия Фалько.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.

В итоге в мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил незаконную передачу Николаевской ОГА в 2015 году участка акватории Бугского лимана площадью 157 гектаров.