В Канаде бездомный нашел редкий рисунок Бемби – на полученные деньги он может начать новую жизнь

В канадском Эдмонтоне бездомный по имени Адам нашел в мусорном контейнере рисунок с изображением героя мультфильма Disney олененка Бемби и продал его за 20 долларов. Он не подозревал, что находка может стоить во много раз дороже.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «CBC».

Адам продал найденный рисунок владельцу комиссионного магазина Curiosity за 20 долларов. Он не знал, что находка – оригинал кадра, который использовали при создании мультфильма «Бемби» от студии Disney, снятого в 1942 году. Позже кадр перепродали на eBay за 3700 долларов.

Владелец магазина вернул бездомному 1600 долларов, почти половину от вырученной с продажи рисунка суммы. Он потратил на поиски Адама две недели и нашел в одном из мотелей города.

Поначалу бездомный не поверил случившемуся и даже предложил владельцу магазина вернуть 100 долларов, которые тот дополнительно вручил ему на обед. Теперь мужчина сможет уехать в Онтарио, где живут его родственники, и вернуться к обычной жизни вне улиц.

Напомним, что в США победитель лотереи выиграл 1,6 миллиарда долларов.