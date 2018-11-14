В Николаеве часть домов по прежнему остаются без отопления

Иллюстрация из интернета В Николаеве по состоянию на среду, 14 октября, без отопления остаются ещё два дома.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили постоянные читатели.

Так, отопление до сих пор не включили в доме по улице Шевченко, 75. По словам жителя дома, ТЭЦ отказывается это делать из утечки на теплотрассе, идущей к дому, а городские власти не хотят помогать в решении проблемы.

Также отсутствует отопление в доме по адресу Большая Морская, 43. Сообщивший об этом мужчина рассказал, что в доме преимущественно проживают пенсионеры и сейчас они находятся в панике. Их обслуживает коммунальное предприятие «Добробут» в котором людям сообщили, что включили тепло, однако из-за неполадок с котельной вода идёт холодная.

Нет отопления и в пятиэтажном доме по адресу Адмиральская, 7А. В тоже время жители отмечают, что там произошла авария на сети и до понедельника отопления не будет.

Редакция попробовала связаться с заместителем Николаевского городского головы Юрием Степанцом, однако он не взял трубку.

Напомним, что ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что в Николаеве по состоянию на вторник, 13 ноября, только один дом остается без отопления.