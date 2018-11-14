Глава Николаевского облсовета опровергла обвинения в отсутствии на рабочем месте без причины

Виктория Москаленко Председателя Николаевского областного совета Викторию Москаленко обвинили в том, что она отсутствовала на рабочем месте.

Пост с обвинением опубликовал глава ячейки ВО «Батьківщина» и близкий соратник Юлии Тимошенко Михаил Соколов на своей странице в Facebook.

«Чем ещё объяснить молчаливый ответ головы Николаевской облрады Москаленко на запрос более, чем 1/3 депутатов в внеочередной сессии против повышения цены на газ?! Она очевидно по положенные по закону 2 недели не ответила депутатам на их законной требование по причине систематического прогулов, или выполняя команду сверху! Сегодня утром через 3 часа после начала работы её просто не было на работе, как это и каждую первую половину дня прошлой неделе», - написал он.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Москаленко сказала, что эта информация не соответствует действительности.

- Согласно приглашению 12 ноября я участвовала в заседании Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко в Киеве, потом у меня был назначен ряд деловых встреч по поводу социально-экономического развития нашей области. Поэтому я вернулась в город только в 6:00 утра 13 ноября. На работу приехала в 11:00. Хотя в соответствии с распоряжением срок пребывания в командировке 12-13 ноября 2018, - сказала она.

Ранее сообщалось, что у Николаевской ОГА прошел митинг против повышения тарифа на газ.