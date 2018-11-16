Большинство жителей Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

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78,3% жителей города Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильно или скорее в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центра аналитических исследований».

Респондентам был задан вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?».

Количество ответов «в правильном» и «скорее в правильном» в сумме составило 16,4% – 6,7% и 9,7% соответственно.

При этом количество респондентов, которые считают, что события в Украине развивается в неправильно или в скорее неправильно направлении в сумме составило 78,3% – 64,3% и 14,0% соответственно. И в то же время затруднились ответить на этот вопрос 5,3% опрошенных.

Стоит отметить, что за прошедший год почти в 2,5 раза выросло количество николаевцев, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Согласно данным опроса, проведенного в ноябре 2017 года, таких николаевцев было 27,4%. И в три раза уменьшилось количество николаевцев, которые не смогли ответить на этот вопрос. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ? % от общего количества опрошенных

 

город Николаев

ноябрь 2017

город Николаев

октябрь 2018

Заводский район

Центральный район

Ингульский район

Корабельный район

В правильном

9,4

6,7

8,5

6,5

4,5

8,0

Скорее в правильном

26,4

9,7

14,0

7,0

5,5

15,5

Скорее в неправильном

20,0

14,0

14,5

12,5

14,0

16,5

В неправильном

27,4

64,3

60,5

69,0

67,5

55,5

Затрудняюсь ответить

16,8

5,3

2,5

5,0

8,5

4,5

Итого

100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.

Напомним, 50,9% николаевцев хотят, чтобы оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса вернулись в состав Украины путем победы ВСУ.

Анатолий Чубаченко

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