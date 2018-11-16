Большинство жителей Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

78,3% жителей города Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильно или скорее в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центра аналитических исследований».
Респондентам был задан вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?».
Количество ответов «в правильном» и «скорее в правильном» в сумме составило 16,4% – 6,7% и 9,7% соответственно.
При этом количество респондентов, которые считают, что события в Украине развивается в неправильно или в скорее неправильно направлении в сумме составило 78,3% – 64,3% и 14,0% соответственно. И в то же время затруднились ответить на этот вопрос 5,3% опрошенных.
Стоит отметить, что за прошедший год почти в 2,5 раза выросло количество николаевцев, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Согласно данным опроса, проведенного в ноябре 2017 года, таких николаевцев было 27,4%. И в три раза уменьшилось количество николаевцев, которые не смогли ответить на этот вопрос.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ? % от общего количества опрошенных
|
|
город Николаев
ноябрь 2017
|
город Николаев
октябрь 2018
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
В правильном
|
9,4
|
6,7
|
8,5
|
6,5
|
4,5
|
8,0
|
Скорее в правильном
|
26,4
|
9,7
|
14,0
|
7,0
|
5,5
|
15,5
|
Скорее в неправильном
|
20,0
|
14,0
|
14,5
|
12,5
|
14,0
|
16,5
|
В неправильном
|
27,4
|
64,3
|
60,5
|
69,0
|
67,5
|
55,5
|
Затрудняюсь ответить
|
16,8
|
5,3
|
2,5
|
5,0
|
8,5
|
4,5
|
Итого
|
100
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).
В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.
Напомним, 50,9% николаевцев хотят, чтобы оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса вернулись в состав Украины путем победы ВСУ.