Большинство жителей Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

78,3% жителей города Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильно или скорее в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центра аналитических исследований».

Респондентам был задан вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?».

Количество ответов «в правильном» и «скорее в правильном» в сумме составило 16,4% – 6,7% и 9,7% соответственно.

При этом количество респондентов, которые считают, что события в Украине развивается в неправильно или в скорее неправильно направлении в сумме составило 78,3% – 64,3% и 14,0% соответственно. И в то же время затруднились ответить на этот вопрос 5,3% опрошенных.

Стоит отметить, что за прошедший год почти в 2,5 раза выросло количество николаевцев, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Согласно данным опроса, проведенного в ноябре 2017 года, таких николаевцев было 27,4%. И в три раза уменьшилось количество николаевцев, которые не смогли ответить на этот вопрос.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ? % от общего количества опрошенных

город Николаев ноябрь 2017 город Николаев октябрь 2018 Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район В правильном 9,4 6,7 8,5 6,5 4,5 8,0 Скорее в правильном 26,4 9,7 14,0 7,0 5,5 15,5 Скорее в неправильном 20,0 14,0 14,5 12,5 14,0 16,5 В неправильном 27,4 64,3 60,5 69,0 67,5 55,5 Затрудняюсь ответить 16,8 5,3 2,5 5,0 8,5 4,5 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.

Напомним, 50,9% николаевцев хотят, чтобы оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса вернулись в состав Украины путем победы ВСУ.