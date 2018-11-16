В Николаеве «ЭЛУ Автодорог» проводит антигололедную обработку дорог

В пятницу 16 ноября предприятие «ЭЛУ Автодорог» из-за погодных условий вывело свою спецтехнику на дорогу.

Об этом предприятие сообщает на своей странице в Fаcebook.

«В связи с погодными условиями (осадки и пограничная температура), спецтехникой ЭЛУ автодорог Николаев проводится превентивная антигололедная обработка основных «проблемных» участков дорог: спуски-подъемы, проспекты, нагруженные общественным транспортом автодороги», - говорится в сообщении.

Также николаевцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» отмечают, что по Богоявленскому проспекту, начиная с остановки Универсам в сторону переезда образовалась пробка.

По улице Никольской от улицы Артилерийская до улицы Большая Морская наблюдается тянучка, а на пересечении улиц Потемкинская и Обсерваторная - скользко.

Напомним, что в Николаевской области 14 ноября выпал первый снег и возле Мигии образовался затор из 35 автомобилей, которые не могли подняться на возвышенность.