В Николаеве «ЭЛУ Автодорог» проводит антигололедную обработку дорог

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В пятницу 16 ноября предприятие «ЭЛУ Автодорог» из-за погодных условий вывело свою спецтехнику на дорогу.

Об этом предприятие сообщает на своей странице в Fаcebook.

«В связи с погодными условиями (осадки и пограничная температура), спецтехникой ЭЛУ автодорог Николаев проводится превентивная антигололедная обработка основных «проблемных» участков дорог: спуски-подъемы, проспекты, нагруженные общественным транспортом автодороги», - говорится в сообщении. 

Также николаевцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» отмечают, что по Богоявленскому проспекту, начиная с остановки Универсам в сторону переезда образовалась пробка.  

По улице Никольской от улицы Артилерийская до улицы Большая Морская наблюдается тянучка, а на пересечении улиц Потемкинская и Обсерваторная - скользко. 

Напомним, что в Николаевской области 14 ноября выпал первый снег и возле Мигии образовался затор из 35 автомобилей, которые не могли подняться на возвышенность.

Julia Davudenko

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русскийобщество