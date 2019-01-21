Американец с помощью огнемета почистил дорожку перед домом от снега

В США житель штата Вирджиния решил воспользоваться огнеметом, чтобы расчистить от снега участок перед домом.

Об этом сообщает ABC.

Идею использовать огнемет мужчина увидел в журнале про оружие, где была статья, об эффективности огнемета.

После прочтения статьи американец изучил местные законы, поговорил с чиновниками, чтобы убедиться, что его действия не сочтут за нарушение и купил оружие.

Каплингер рассказал журналистам, что очень доволен покупкой, но отметил, что соблюдает все меры предосторожности во время использования оружия. Кроме того, он дал несколько советов тем, кто захочет последовать его примеру: