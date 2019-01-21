Американец с помощью огнемета почистил дорожку перед домом от снега

В США житель штата Вирджиния решил воспользоваться огнеметом, чтобы расчистить от снега участок перед домом.
Об этом сообщает ABC.
Идею использовать огнемет мужчина увидел в журнале про оружие, где была статья, об эффективности огнемета.
После прочтения статьи американец изучил местные законы, поговорил с чиновниками, чтобы убедиться, что его действия не сочтут за нарушение и купил оружие.
Каплингер рассказал журналистам, что очень доволен покупкой, но отметил, что соблюдает все меры предосторожности во время использования оружия. Кроме того, он дал несколько советов тем, кто захочет последовать его примеру:
— Перед началом работы убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, что направляете пламя лишь на то, что хотите поджечь, а после завершения работы последите около получаса за участком, который обработали, чтобы убедиться, что не возникнет повторного возгорания, - сказал он.
Напомним, что в Тернопольской области пьяный мужчина угнал трактор, чтобы почистить дороги от снега.