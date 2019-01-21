«Оппозиционный блок» выдвинул Александра Вилкула кандидатом в Президенты

В Запорожье 20 января прошел форум «За мир и развитие», в ходе которого, народного депутата Александра Вилкула выдвинули кандидатом в президенты от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития».

Об этом сообщается на официальном сайте партии «Оппозиционный блок».

В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу «Мир и Развитие: четыре шага к успеху», рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. Четыре шага, на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства. По состоянию на 18 января 2019 комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец.

Напомним, как депутат Верховной Рады Вадим Новинский объявил, что из-за голосования по судебной реформе создает отдельную оппозиционную платформу внутри фракции «Оппозиционного блока», а Добкин покинул партию.

В частности, сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционного платформы - За життя».