В николаевской школе-интернате еще три ребенка заболели корью, вместе с ними госпитализировали и преподавателя

В Николаевской специальной общеобразовательной школе-интернате №2 увеличилось количество заболевших корью до 12 человек.

Об этом сообщается в сводке Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в школе-интернате №2 произошла вспышка кори, и в областную детскую инфекционную больницу госпитализировали 9 детей, из которых у шести не было прививок по медицинским показаниям, одна из пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

От Главного управления «Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины» поступило сообщение о заболевании 12 человек, у которых поставлен предварительный диагноз «корь».

«Заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения города Николаева. Окончательный диагноз устанавливается. В настоящее время проведена экстренная вакцинация контактных лиц и сделаны прививки против кори 83 лицам (персонал и дети)», - говорится в сообщении.

Начальник горздрава Ирина Шамрай подтвердила данную информация, и добавила, что кроме детей заболел и преподаватель школы-интерната №2, сейчас он находиться в инфекционной больнице.

— Все противоэпидемические мероприятия проводятся, прививки персоналу проведены, детям контактным - проведены, группа из докторов дважды выезжала, так что занимаемся. Еще один из преподавателей из школы-интерната №2 также заболел корью, сейчас лежит в инфекционной больнице, - сообщила Шамрай.

В частности, она отметила, что в Варваровском интернате тоже есть заболевшие корью, сейчас там работает бригада врачей - «прививают всех сотрудников и детей, по количеству не уточняется».

Напомним, что ранее в поселке на Николаевщине шестеро людей из одной семьи заболели сальмонеллезом.