На Николаевщине обещают ухудшение погоды: ночью выпадет снег, а днем пойдет дождь

В Николаевской области в среду, 23 января ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Ночью выпадет снег, в северной половине области – сильный снег, местами метель, днем – снег с переходом в дождь. Обещают слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в Николаеве ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.

В мэрии попросили николаевцев без необходимости не пользоваться собственным транспортом, а в случае выезда на магистральные дороги города не оставлять автомобили припаркованными у обочины. Это поможет в обеспечении качественной работы коммунальных служб и спецтехники. Также просят не парковаться вблизи контейнерных площадок, чтобы не препятствовать подъезду мусоровозов.

Напомним, что ранее в Николаевской области из-за выпавшего снега на время ухудшилась ситуация на дорогах.