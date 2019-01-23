Двух николаевских школьников наградили грамотами за спасение детей, провалившихся под лед

В Николаеве учеников школы №10 Андрея Камалеева и Артема Мазно наградили благодарностями за проявленную смелость в спасении детей.

Об этом сообщили в администрации Ингульского района.

Напомним, 20 января десятиклассники спасли трех девочек, провалившихся под лед в реку Ингул.

«Заместитель главы администрации Ирина Мороз выразила благодарность ребятам за отвагу, а также их родителям за то, что воспитывают героев», - указано в сообщении.

Отмечается, что кроме благодарностей ученикам вручили подарки.