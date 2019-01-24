В Николаеве падает температура - местами скользко

В четверг, 24 января, в Николаеве ожидается гололедица. По состоянию на 17:00 местами скользко.

На улице Адмиральской на плитке намерз лёд. На проезжих частях и асфальте гололедицы нет.

Напомним, что в гидрометеорологическом центре сообщили, что ночью в Николаеве будет до минус 6 градусов.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью будет 2-7 градусов мороза, местами 10-12 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Николаеве ночью 4-6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.