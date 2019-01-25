Исполком Николаевского горсовета признал дом по улице Даля, 1 аварийным – жильцам должны найти новые квартиры

Исполнительный комитет Николаевского горсовета признал дом по улице Даля, 1, флигель Г-2 аварийным. Теперь отдел учета и распределения жилья должен подыскать жителям 12 квартир новое жилье.

Об этом стало известно в пятницу, 25 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, с 17 января дом находитсья без отопления, из-за аварии системы теплоснабжения, начать ремонт сетей не предоставляется возможным, так как при любых работах возможно разрушение здания.

Данный вопрос был внесен с голоса вице-мэром по вопросам ЖКХ Юрием Степанцом. При том член исполкома Владимир Тимошин возмутился, что в очередной раз чиновники нарушают регламент - вопросы выносятся с голоса, хотя об аварийности дома стало известно не вчера и чиновники могли заранее внести вопрос в повестку дня.

Юрий Степанец заявил, что заключение об аварийности здания было получено в конце 2018 года, проект решения был опубликован на сайте, однако юридический департамент внес свои правки и поэтому проект решения пришлось изменять, что и привело к тому, что теперь его вносят с голоса. , что вывод о том, что здание аварийное получили в конце года.

— Я уже мэру задавал вопрос, я уже всем задаю вопрос: когда-нибудь кто-нибудь понесет ответственность или нет? Я против внесения, потому что это не вчера произошло, - негодовал Тимошин.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел заседание, согласился с замечаниями Тимошина и предупредил чиновников, что в следующий раз может дойти до взысканий.

— Я обращаюсь еще раз к главным распорядителям. Уважаемые друзья, сколько мы еще можем слышать на исполкоме такие замечания? Это наша проблема, а не членов исполкома, которые на гражданских началах тут находятся, - предупредил Крыленко.

В итоге вопрос внесли в повестку дня, хоть и Владимир Тимошин проголосовал "против", а член исполкома Александр Садыков - воздержался.

В ходе доклада по вопросу, Степанец сообщил, что 17 января дом вновь просел и часть перекрытие упала на трубу отопления, из-за чего люди вторую неделю сидят без тепла.

— На сегодняшний день 12 квартир флигеля находятся без отопления. Аварийно-восстановительные работы там проводить невозможно. Мы пытались сделать подпорки — пытается ЖЭК и облтеплоэнерго восстановить отопление. Но пока не получилось, - проинформировал он.

В итоге члены исполкома согласовали проект решения о признании дома аварийным.

Напомним, что в 2016 году в жилом доме по адресу Даля, 1, в одной из квартир провалился пол. Ввиду предстоящего проведения ремонта надподвального перекрытия жилища коммунальщики потребовали у жителей срочно самостоятельно решить вопрос отселения из некоторых квартир, не предложив им никаких вариантов.