Исполком горсовета Николаева согласовал перечень объектов по главным распорядителям – депутат Исаков заявил, что это преступление

В пятницу, 25 января, члены исполнительного комитета согласовали проект решения «Про утверждения перечня объектов по главным распорядителям средств». При этом депутат горсовета Сергей Исаков отметил, что это превышение должностных полномочий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Член исполкома Сергей Диндаренко поинтересовался у директора департамента финансов Веры Святелик, какие именно объекты указаны в этом проекте решения, так как пунктом 2.1. бюджета Николаева на 2019 год таковыми определяются объекты, указанные в пункте 4 решения, то есть объекты бюджета развития города. Вера Святелик отметила, что в данном вопросе выносятся объекты текущих и капитальных ремонтов, кроме тех, которые определены пунктом 6 бюджета.

— То есть в этом проекте отсутствуют объекты реконструкции и нового строительства, - добавила директор департамента.

В частности, член исполкома Владимир Тимошин негодовал, что проект решения членам исполкома, как обычно прислали поздно вечером накануне самого заседания, из-за чего некоторые не успели ознакомиться с ним и не знают, за что они сейчас будут голосовать.

Стоит отметить, что на сайте горсовета проект решения появился после окончания рабочего дня четверга.

Также Тимошина интересовал вопрос, кто же должен утверждать пообъектный перечень, ведь на бюджетной сессии приняли один вариант, позже мэр его ветировал, однако депутаты не собрались на сессию, чтобы преодолеть вето. К тому же для него было непонятным может ли мэр ветировать лишь один пункт в проекте решения, и не влияет ли такое решение на действие всего решения. Директор департамента финансов отметила, что из-за того что вето депутаты не преодолели, то исполком как и раньше должен утверждать перечень объектов для финансирования. По поводу остальных вопросов Тимошина, Святелик добавила, что не может на них отвечать, так как это обязанность юристов.

Также принятым бюджетом возмутился и член исполкома Александр Садыков, так как на исполкоме был принят один проект решения, а после того, как за субвенцией обратилась Николаевская ОГА, в новом проекте решения на 120 миллионов гривен был увеличен бюджет развития города.

— Вы нас считаете за болванчиков или как? Нет? Вы нас здесь обманывали или вы так профессионально работаете, что случайно опустили 120 миллионов гривен? А если бы у вас попросили 200 миллионов, то можно было бы пересмотреть и получить бюджет еще на 200 больше? Правильно? А чего ж тогда граждане пишут ,что у нас течет крыша, а в горсовете отвечают: «Денег нет», вы ж можете магическим образом увеличивать бюджет на сколько угодно. Я считаю, что это манипуляция как у наперсточников. Вы пришли, оттарабанили здесь о доходной части бюджета, потом сделали ее такую, какую нужно, – негодовал Садыков.

Вера Святелик и Сергей Исаков

К тому же, депутат Сергей Исаков поинтересовался, является ли этот проект решения составной частью бюджета, который приняли депутаты на сессии горсовета ночью 21 декабря, на что Святелик ответила утвердительно. На что Владимир Тимошин заметил, что в таком случае, это полномочия сессии, а не членов исполкома. Его слова также подтвердил депутат Исаков.

— Перед голосованием я хочу обратить внимание членов исполкома на три момента. Первый касается действительно превышения полномочий исполкома при принятии этого вопроса, потому что п. 23 ч.1. ст. 26 Закона Украины «Про местное самоуправление» определяется, что исключительно на пленарных заседаниях городского совета решается вопрос: утверждения городского бюджета, внесение изменений в него и утверждения отчета, касательно исполнения бюджета. Если ,как сказала Вера Евгеньевна это составная часть бюджета, то полномочия его утверждать есть у сессии городского совета. Если посмотреть ст. 28 Закона Украины «Про местное самоуправление» касательно исполнительных органов, то там написано что к их полномочиям относиться собственные (самоуправляющиеся) полномочия: составление проекта местного бюджета и представление на рассмотрение соответствующего совета и составление отчета по исполнению бюджета. То есть никакого момента касательно принятия каких-либо составных частей бюджета у исполнительных органов – нет, поэтому считаю, что рассмотрение этого вопроса является нарушением статьи 64 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебными полномочиями. Оно вам членам исполкома нужно? – интересовался Исаков.

Второй момент, по его словам, касается нарушения Закона «Про доступ к публичной информации», а именно, что проект решения не отвисел на сайте. Что касается третьего момента, то в проекте решения напротив наименований объектов отсутствуют какие-либо цифры, что в принципе не позволительно для бюджетных документом.

При этом член исполкома Александр Демьянов отметил, что в данном проекте решения есть неотложные опросы по закупке медоборудования для БСМП и других медицинских учреждений и затянув с принятием этого документа, город не сможет нормально работать по принятому на сессии бюджету.

В итоге большинство членов исполкома согласовали данное решение, а Владимир Тимошин и Александр Садыков проголосовали «против». Однако голосов для принятие решения все же хватило.

Напомним, что сессия Николаевского городского совета ночью 21 декабря приняла бюджет города на 2019 год. При обсуждении бюджета на профильной комиссии возникла дискуссия по поводу 10 миллионов гривен, которые забрали с реконструкции Центрального городского стадиона (проект депутата Сергея Кантора и «Нашего Края») на ремонт ДК «Молодежный» (его лоббировал «Оппозиционный блок»). В итоге бюджет приняли с правками профильной комиссии, предварительно включив в него пункт 2.2.

«Наш Край» за исключением одного депутата за бюджет не голосовал, зато «Оппозиционный блок» дал три четверти от нужного количества голосов. Однако на следующий день после принятия бюджета на 2019 год Сенкевич ветировал данный пункт в решении.

В связи с тем, что внеочередная 50-я сессия Николаевского горсовета не состоялась и депутаты не преодолели вето мэра Сенкевича на пункт 2.2 решения Николаевского городского совета от 21.12.2018 №49/31 «О бюджете города Николаева на 2019 год», перечень финансируемых объектов будет утверждать исполком горсовета.