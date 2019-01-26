В США 11 тысяч сотрудников «Microsoft» попали в «почтовый апокалипсис» - их весь день отвлекали раздражающие уведомления

В США 24 января более 11 тысяч сотрудников «Microsoft» оказались втянуты в массовую рассылку по электронной почте, участники которой общались с включенной функцией «ответить всем». Работники компании назвали произошедшее «почтовым апокалипсисом» и потратили большую часть дня на борьбу с раздражающими уведомлениями.

Об этом сообщает «Tjournal».

Всё началось с письма, отправленного сотрудникам «Microsoft», связанными с аккаунтом компании на GitHub. По иронии, в первом сообщении содержались инструкции, как получать меньше уведомлений от GitHub.

Жалобы на «почтовый апокалипсис» быстро оказались в соцсетях. Все участники рассылки отвечали всем: просили отписать от уведомлений, пытались давать советы и шутили. Ситуацию усугубляло то, что ответы с функцией «ответить всем» заново подписывали на тред всех, кто уже отписался. По словам сотрудников Microsoft, «апокалипсис» продлился более 12 часов.

«Ветераны» Microsoft сравнили «почтовый апокалипсис» с инцидентом «Bedlam DL3» 1997 года. Тогда в рассылку попали 25 тысяч человек, которые тоже отвечали сразу всем. Нагрузка вывела из строя внутреннюю систему электронной почты на несколько дней.

Напомним, ранее сообщалось, что флешмобы в соцсетях могут оказаться способом для сбора данных и обучения искусственного интеллекта.