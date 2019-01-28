Адреса не существует: В Центральной райадминстрации Николаева заявили, что не могут демонтировать забор на берегу реки в Соляных

В администрация Центрального района Николаева сообщили, что у забора, который незаконно возводиться у берега реки Ингул в микрорайоне Соляные, где обнаружили человеческие останки, нет фактического адреса, поэтому его пока и не могут демонтировать.

Об этом стало известно в понедельник, 28 января, в ходе заседания депутатской земельной комиссии в горсовете Николаева.

Данный вопрос поднял депутат от «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев, который проинформировал, что вопрос по незаконной застройке береговой линии не раз поднимался на сессиях, где депутаты требовали отчетов по данной ситуаций, чиновники же заявляли, что держат вопрос под контролем. К тому же на исполкоме был согласован демонтаж забора, однако до сих пор ничего не сделано, а строительство продолжается.

— Застройщик начал откапывать человеческие останки, это могут быть останки погибших времен Второй мировой войны. Но сам факт такого кощунского отношения к городу и мнению горожан не могут не возмущать, - отметил Яковлев.

В связи с этим, депутат предложил создать рабочую группу из общественников и депутатов, чтобы рассмотреть нарушения со стороны застройщика и чиновников, которые бездействуют в этом вопросе.

Присутствующий на комиссии депутат от фракции «Самопомощь» Федор Панченко отметил, что администрации Центрального района трижды давалось поручение произвести демонтаж забора и других конструкций, однако это не было выполнено. В частности, срок выполнения работ был до 28 января, при этом чиновники никакие наказания за это не понесли.

Активист Денис Жело, как один из жителей микрорайона Соляные был настроен радикально и заявил, что если в течении 10 дней чиновники не демонтируют забор, то горожане сделают это сами.

— Почему до сих пор забор стоит на месте, а застройщик продолжает сходить с ума. Продолжает идти ближе к речке. Созданием еще двух, трех рабочих групп мы ни чего не изменим. Мы с жителями приняли решение. До восьмого числа не будет никаких действий со стороны городской власти, то мы собираемся и справедливо сносим незаконное строение. Если вы не можете законным способом наказать застройщика, давайте мы его накажем. У нас выхода другого нет, – сообщил николаевский активист Денис Жело.

В тоже время, начальник отдела благоустройства коммунального хозяйства Центрального района Светлана Кондрат сообщила, что администрация не может снести забор, так как адрес, на котором он находится, фактически не существует.

— Адреса Флотская, 1-Е не существует. Невозможно произвести снос, так как невозможно установить границы сноса забора. Очень большая площадь ограждена. Следует идентифицировать этот объект, чтобы произвести правильный демонтаж, согласно нормам действующего законодательства, – сообщила Светлана Кондрат.

При этом, начальник охраны культурного наследия Николаевского городского совета Ирина Бондаренко сообщила, что пока нельзя утверждать, что останки принадлежат конкретно участникам Второй мировой войны. Это возможно только после полевых исследований.

— На сегодняшний день нет никаких данных, какие там были погребения. Поэтому это только наши предположения, что это могло быть захоронение гражданской войны либо Великой Отечественной войны, - отметила Ирина Бондаренко.

В итоге, члены комиссии поддержали такое предложение своего коллеги.

Напомним, что 21 января николаевские активисты побывали на стройке у берега реки Ингул в микрорайоне Соляные и обнаружили в обваливающемся спуске к реке человеческие кости.

Ранее в блоге Дениса Жело сообщалось, что в Николаевскую приёмную партийной организации "Социал-Демократическая партия" обратились жители микрорайона Соляные с просьбой помочь разобраться с проблемной ситуацией, которая сложилась вокруг застройки прибрежной зоны на берегу реки Ингул. Жители своими силами выкопали родник и построили вокруг него бассейн. Однако в 2017 году по улице Флотская, прямо напротив родника, застройщик начал масштабное строительство. Жители пожаловались, что застройщик оградил берег большим каменным забором и диктуем им свои правила. Позже жители микрорайона с активистами обратились к депутатам городского совета и попросили проверить стройку на предмет законности. Сам же застройщик по имени Андрей утверждал, что владеет двумя участками возле реки и занимается лишь облагораживанием территории. Позже в отделе информационного обеспечения горсовета сообщили, что забор должен быть снесен в течение 15 дней.