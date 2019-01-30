В Украине с начала года заболели корью почти 12 тысяч человек, но объявлять эпидемию Минздрав не будет, - Супрун

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью.

Об этом сообщает «Укринформ».

По словам и.о. главы Минздрава, подавляющее большинство среди больных - люди, которые не были вакцинированы.

- По кори - с начала года уже почти 12 тысяч заболеваний. В большинстве — это люди, которые не были вакцинированы, - отметила она.

Супрун подчеркнула, что избежание вакцинации и случаи вакцинации некачественными вакцинами, которые закупили еще до начала сотрудничества с UNICEF, - две основные причины заболевания.

И.о. министра призвала украинцев вакцинироваться. Она сообщила, что в Украине есть примерно 1 миллион 100 тысяч вакцин.

- Они (вакцины, - ПН) есть по регионам - в каждом регионе более 100% потребности, - добавила и.о. министра.

Кроме того, Супрун также отметила, что 400 тысяч доз дополнительно находятся на складах Минздрава.

Также Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори в Украине, передает «Левый берег».

- Мы не будем объявлять эпидемию, - сказала Супрун.

При этом она отметила, что необходимо расширить доступность граждан к вакцинам. Также Супрун призвала всех вакцинироваться.

Напомним, во Львове пятеро новорожденных заболели корью.