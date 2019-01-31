В Николаеве врачи спасли 16-летнего подростка – он пережил клиническую смерть и остается в реанимации

В Николаеве врачи детской городской больницы №2 и областной детской больницы спасли 16-летнего подростка, который поступил к ним с отравлением.

Об этом сообщается на Facebook-странице больницы.

Подростка доставили в больницу 30 января в 17:30 в состоянии клинической смерти в результате интоксикации (по данным больницы – «отравление известным веществом»).

«На момент поступления ребенка мгновенно были начаты реанимационные мероприятия. На помощь также прибыла реанимационная бригада областной детской больницы, совместными усилиями всех врачей удалось вернуть юношу к жизни. В настоящее время больной продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии детской больницы №2».

«Администрация детской больницы №2 выражает благодарность Соколовской А.В., Грициенко М.С., Шевченко Н.В., Токареву Ю.М, Овсянко А.В., Дончук Т.П. за их высокий профессионализм и своевременное оказание медицинской помощи», - сообщили в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что юному николаевцу собрали нужную сумму на лечение – он готовится к пересадке костного мозга в Турции.