Исследователи нашли на рисунке XVI века отпечаток пальца Леонардо да Винчи

Исследователь Алан Донниторн обнаружил на одном из рисунков в Королевской коллекции Великобритании отпечаток пальца, который, предположительно, принадлежал Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The History Blog».

Ученые и ранее находили отпечатки пальцев на рисунках да Винчи, но, по мнению исследователей, этот «наиболее вероятно» принадлежит самому художнику.

Рисунок «Сердечно-сосудистая система и главные органы женщины» был создан около 1509-1510 годов. Отпечаток большого пальца был найден на левой стороне рисунка рядом с рукой изображенного человека. Он был оставлен теми же красными чернилами, которые использовались для создания рисунка. Кроме того, на обратной стороне листа найден также отпечаток указательного пальца.

В Королевскую коллекцию входит 550 рисунков художника, ее начали собирать вскоре после его смерти. В мае этого года в Великобритании будут отмечать 500-летие со смерти да Винчи. По этому случаю с 1 февраля по 6 мая будет проведено 12 одновременных выставок рисунков Леонардо по всей Великобритании. Анатомический рисунок с отпечатком пальца художника будет выставлен в Национальном музее Кардиффа.

Напомним, ранее сообщалось, что картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданную на аукционе Christie's за рекордные $450 миллионов, купил саудовский принц.