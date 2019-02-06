Николаевские спасатели помогли пенсионерке, которая упала и не смогла встать, и женщине, чей ребенок закрылся в квартире

В понедельник, 4 февраля, николаевские спасатели дважды оказывали помощь людям.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 20:29 на пункт связи 25-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение от женщины, которая упала на пол и не смогла самостоятельно передвигаться. Дежурный караул прибыл на улицу Молодежную в городе Южноукраинск.

«Из окна квартиры на первом этаже шел дым. С помощью лестницы спасатели попали в плотно задымленной квартиры, на полу обнаружили хозяйку, надели на пострадавшую запасную защитную маску, вынесли на носилках во двор и передали медикам. Выяснилось, что 77-летняя пенсионерка поставила на электроплиту разогревать пищу, из-за слабости в ногах упала, получила травму и больше не смогла двигаться. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

В этот же день спасатели 23-й ГПСЧ оказывали помощь в открывании дверей на третьем этаже на улице Коротченко в Первомайске. Так, в 13:25 на линию 101 позвонила женщина, которая сообщила о том, что не может попасть в помещение где закрылся ее двухлетний сын. Спасатели с помощью трехколенчастой лестницы, через окно попали в квартиру и открыли двери.

Напомним, что ранее николаевские спасатели открыли дверь в квартиру, где случайно оказался закрытым маленький ребенок.