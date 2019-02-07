Американка обнаружила в своем шкафу незнакомца, который жил в нем несколько дней

Студентка Мэдди из Гринсборо, штат Северная Каролина, обнаружила у себя в шкафу незнакомца, который как оказалось жил там уже несколько дней.

Об этом сообщает NikLife, ссылаясь на Еспресо.

Девушка начала замечать исчезновение одежды, отпечатки пальцев в ванной и думала, что в гардеробе появилось приведение. Позднее она услышала странный шум в шкафу и решила спросить, кто там.

«Это я. Меня зовут Дрю», - ответил незнакомый голос из шкафа.

Мэдди открыла дверь и увидела сидящего на полу мужчину, который был одет в ее вещи.

«Я услышала стук в шкафу, показалось, что там енот. Спросила, кто там. Кто-то мне ответил:« Это я. Меня зовут Дрю». Я открыла дверь и увидела, что на нем вся моя одежда, носки, ботинки. У него был рюкзак, полный моей одежды», - рассказывает Мэдди.

Девушка позвонила своему парню и, пока ждала его, говорила с незнакомцем. Он в свою очередь примерил ее шляпу и спросил можно ли ее обнять. Однако девушка уверяет, что он к ней не прикасался и не дожидаясь парня Мэдди, просто ушел.

Прибывшая на место полиция задержала мужчину на ближайшей заправке. Жившем в шкафу незнакомцем оказался 30-летний Эндрю Своффорд. Его отправили в окружную тюрьму с правом выйти под залог 26 тысяч долларов. Он получил 14 уголовных обвинений, включая воровство и кражу личных данных.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске полиция охраны задержала вора, который пробрался в офис.