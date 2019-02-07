На Николаевщине парень помог соседке-пенсионерке выбраться из горящего дома

В Новобугском районе 18-летний юноша помог пожилой женщине выйти из плотно задымленного помещения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По указанному адресу выехали очередное отделение 20 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Как выяснилось, до прибытия спасателей, хозяйке дома помог выйти из задымленного помещения восемнадцатилетний юноша, который живет по соседству.

В дальнейшем, 84-летнюю женщину, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, каретой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение. В 18:16 пожар был локализован, 18:26 - ликвидировали на площади 3 кв.м., не допустив его распространения. Вероятной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

Напомним, что 4 февраля, николаевские спасатели дважды оказывали помощь людям.