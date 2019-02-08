Николаевцы намерены перекрывать дороги из-за строительства галереи под окнами по улице Заводской: «Смотришь в окно, а там небо в клетку»

Жители Николаева по улице Заводской, 35, которые страдают от строительства галереи для зерна Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту заявили, что намерены перекрывать дорогу, если им не найдут новое жилье.

Об этом они заявили в пятницу, 8 февраля, в ходе заседания исполнительного комитета.

Так, Ирина сообщила, что строительство происходит в 19 метрах от их окон, к тому же новая галерея предусматривает подачу зерна объемом 5 тонн в минуту круглосуточно.

— Стук колес, поездов, рядом причал морской, рядом порт-элеватор, рядом бывший детский сад, в котором хранят отраву и препараты для обработки емкостей, планируют у нас 8-й причал стоить. Сейчас выстроилась эта галерея, ну крик души, лежишь в кровати, смотришь в окно, а вместо солнца – небо в клетку. Депутаты, когда рассматривают этот вопрос, они просто голосуют? Вы вообще выезжали на место? Мы живем, у нас дети, это крик души, ну мы будем дорогу перекрывать. Мы обещаем это, у нас уже нет сил просто, - негодовала Ирина.

Александр Сенкевич В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что городская власть инициирует передачу здания под детский сад в собственность города, чтобы увеличить территорию привлекательную для инвесторов и в дальнейшем продать ее, чтобы компенсировать средства для строительства дома.

Также он добавил, что ранее была договоренность с одним из инвесторов, который должен был предоставить новое жилье для людей, однако после того, как тот ушел в отпуск - инвестор передумал и пропал.

— Эти дома изначально были запланированы как бараки для проживания работников порта. После эры приватизации люди сделали там себе жилые квартиры, живут там с правом собственности, но эта территория так и осталась промышленной зоной. Сегодня там разрабатывается детальный план территории 8-го причала… Там, действительно, если прийти к ним летом и посмотреть на небо, то увидите не голубое небо, а серое из-за пыли от комбината хлебопродуктов. Пытались привести в порядок их двор, но это никак не меняет экологическую ситуацию. Мы предлагали одному инвестору построить дом и переселить их, это в направлении проспекта Центрального, он рассматривал этот вопрос, мы даже подписи собрали, но потом я пошел в отпуск, а они передумали строить. Сейчас этот инвестор исчез, - сказал Александр Сенкевич.

По словам Сенкевича «администрация морских портов согласна, что нужно сесть за стол переговоров и предложить покупку квартир».

— Сегодня мы ведем переговоры о строительстве дома по улице Шоссейной, это в двух кварталах от проспекта Центрального, чтоб переселить этих людей, - проинформировал Александр Сенкевич.

Также Ирина от имени всех жителей попросила приостановить строительство, пока их не отселят. Однако, член исполкома Владимир Тимошин сообщил, что приостановить стройку возможно только через суд.

При этом член исполкома Михаил Беседин предложил не может ли горвласть выкупить эти 44 квартиры, на что Сенкевич сообщил, что есть дома в худшем состоянии и именно на них нужно обратить внимание. А купить квартиры этим людям горвласть тоже не может, так как у них квартиры приватизированы.

В итоге Сенкевич дал поручил своему заместителю Юрию Андриенко на следующее заседание исполкома предоставить информацию о возможном строительстве дома.

Напомним, что 16 января, архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал детальный план территории на улице Заводской, где морпорт проводит строительство причала №8, но с учетом некоторых замечаний. В частности, по словам архитектора проекта Юлии Анищенковой, отселение будет проводиться за счет инвестора, речь идет о покупке готовых квартир, так как строительство новых будет дорогостоящим, а процесс самой стройки - длительным. Пока главным инвестором является Николаевский Портовый Элеватор.

Ранее сообщалось, что в ходе общественных слушаний по данному вопросу николаевцы, проживающие вблизи строящегося причала, пока отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.

Напомним, что в Николаевском морском порту продолжается строительство причала №8, в тылу которого планируется развитие универсального перегрузочного комплекса. Основным назначением причала будет обеспечение погрузочно-разгрузочных и складских работ по приему, хранению и перевалке различных экспортно-импортных грузов.

Ранее сообщалось, что администрация Николаевского морского порта 27 декабря по результатам тендера заказала у ООО «Гидрострой Украина» строительство причала №8 за 379 миллионов 920 тысяч гривен. При этом ООО «Гидрострой Украина» называли фирмой-прокладкой. Однако позже Хозяйственный суд Николаевской области открыл производство по факту закупки Николаевским филиалом ГП «Администрация морских портов Украины» работ по строительству причала №8 стоимостью 380 миллионов гривен.