Люстрированный военный прокурор Южного региона через суд восстановился в должности – ему выплатят ₴845 тысяч «вынужденного прогула»

Суд восстановил Павла Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Шестого апелляционного админсуда.

Также суд взыскал истцу средний заработок за все время вынужденного прогула, ставшего следствием незаконного увольнения с работы, с 23 марта 2015 года по 23 января 2019 года. Всего с Генеральной прокуратуры взимается 845 тысяч гривен. Это 880 гривен в день.

Павел Богуцкий с 2000 по 2015 год работал на должностях: первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины; военного прокурора Западного региона Украины; прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере; прокурора Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере; военного прокурора Южного региона Украины.

В марте 2015 был уволен в связи с люстрацией.

Суд согласился, что к Богуцкому мог быть применим запрет на занятие должности, предусмотренный статьи 1 закона об очищении власти, но, как указано в переходных положениях, только в течение десяти дней с момента вступления в силу данного закона - с 16 октября 2014 года. Однако истец был уволен на основании справки о результатах изучения личного дела только через пять месяцев после предельного срока.

В то же время суд отметил, что Богуцкий мог быть уволен по результатам люстрационной проверки, при условии, что указал недостоверную информацию об отсутствии запретов на занятие должности или о наличии и стоимости имущества в декларации. Но Генпрокуратура доказательств проведения такой проверки и составления заключения не предоставила.

Поэтому суд решил, что увольнение произошло при отсутствии правовых оснований и приказ подлежит отмене.

Напомним, как в апреле 2018 года Одесский апелляционный суд впервые восстановил в должности люстрированного прокурора, признав Закон «об очищении власти» антиконституционным.