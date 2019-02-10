В Виннице от кори умер студент медицинского университета

В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко.

О этом сообщается на странице студенческого совета Винницкой области в Facebook.

Бутенко скончался от коревой пневмонии - осложнения после перенесенного инфекционного заболевания.

«Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром. Призываем каждого из вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может застать кого-угодно!» - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью.