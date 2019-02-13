В Николаеве признали незаконной и собираются демонтировать пристройку, принадлежащую депутату горсовета

В Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

К такому решению пришли в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета. По словам директора департамента Адрея Ермолаева, пристройка подлежит сносу, если собственник не демонтирует ее самостоятельно в десятидневный срок.

- Департамент провел проверку законности размещения временного сооружения, реагируя на жалобы николаевцев, размещенные в группе «ContactCenter при Николаевском городском совете». На место выезжали наши специалисты и представители ГАСК. По результатам проверки зафиксированы нарушения, владельцу выдано предписание с требованием прекратить строительство. Разрешений на строительство объекта нет, - отметил Ермолаев.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор департамента рассказал, что в управлении земельных ресурсов в ответ на их запрос сообщили, что этот участок земли будет выноситься на аукцион и он еще не прошел первую сессию.

- Получается люди настолько уверены, что они выиграют этот аукцион, что начали уже строить. Я уже молчу о том, что это совершенно незаконно. Люди должны были получить землю, подать декларацию о начале работ, а потом приступать к стройке. Мы выехали, начали разбираться, сейчас все реестры открыты. Оказывается, в своей декларации за 2016-й год депутат Ентин указал, что это его помещение. А потом он на сессии будет говорить, что плохой департамент плохо работает и нас в очередной раз ликвидируют. А на самом деле у нас в основном депутаты являются злостными нарушителями законодательства - отметил Ермолаев.

Также он рассказал, что сегодня строение обклеят специальными предупреждениями о демонтаже.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева демонтировали два незаконно установленных биллборда, за которые вступался депутат Ентин.