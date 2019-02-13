В Николаеве двое маленьких братьев остались без родительского ухода – их мать умерла, а отца ищут соцслужбы

В Николаеве госпитализировали двух мальчиков возрастом 1 и 2,5 года, которые остались без родительской опеки в связи со смертью матери.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

12 февраля в службу по делам детей администрации сообщили, что двое мальчиков остались без надлежащего ухода. Оказалось, что дети были в болезненном состоянии. Их доставили в Николаевскую детскую больницу №2. Врачи установили, что у детей признаки простуды и повышенная температура.

Сейчас специалисты службы выясняют местонахождение отца детей, который долгое время не проживал с семьей, чтобы оценить его способность воспитывать и ухаживать за детьми. В случае отсутствия у отца возможности забрать детей на воспитание, будут приниматься меры по социальной защите детей и поиску для них новой семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что беременная жительница Николаева из-за проблем с алкоголем отказалась от трех детей.